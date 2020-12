Neues vom Krügel-Platz | Folge 12 Wie Maradona in Magdeburg den 1. FCM zerlegte

Am 14. September 1983 gastierte der FC Barcelona im Europapokal der Pokalsieger in Magdeburg. Wenige Wochen zuvor hatten die Katalanen Diego Maradona verpflichtet. Die Fans versetzte das Spiel in helle Aufregung, erinnern sich einige in der Facebookgruppe "Neues vom Krügel-Platz". Vereinzelt versuchten sie schon am Hotel einen Blick auf den Argentinier und die anderen Stars zu erhaschen. Das Ernst-Grube-Stadion war später bis auf den letzten Platz gefüllt – strömendem Regen zum Trotz. Und dann begann die Maradona-Show schon beim Aufwärmen, erinnert sich FCM-Legende "Maxe" Steinbach: