Pleite gegen Halle: Der Da-Vinci-Code des FCM

Die Hoffnung war nach dem überzeugenden DFB-Pokal-Auftritt gegen Darmstadt groß. Doch am ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison enttäuschte der 1. FC Magdeburg im Heimspiel gegen den Halleschen FC auf ganzer Linie.

Folge 4 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Für Guido Hensch steht fest: Das Trainerteam des FCM trägt eine erhebliche Mitschuld an der Auftaktpleite gegen den HFC . "Ich hätte konsequenter die Außen besetzt und auch in der Abwehr schon eher umgestellt", sagt der FCM-Experte zur Taktik des FCM, die er das ganze Spiel vergeblich gesucht hat wie den Da-Vinci-Code.

Erbärmlich, peinlich, beschämend – so beschrieben zahlreiche FCM-Fans den Auftritt gegen Halle in den sozialen Netzwerken. Kapitän Christian Beck gab zu, dass sich die Mannschaft bei den Anhängern entschuldigen müsse. Guido Hensch gefällt diese Schwarzmalerei aus dem Umfeld des Klubs jedoch nicht. Der FCM-Experte erklärt, was hoffen lässt – und warum er noch immer glaubt, dass die Mannschaft besser als im Vorjahr ist.