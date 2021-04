Neues vom Krügel-Platz | Folge 26 FCM-Profi Jakubiak: "Die Fans geben uns Kraft im Abstiegskampf"

Hansa Rostock will aufsteigen, steht auf Tabellenplatz zwei – und doch ist dem 1. FC Magdeburg nicht bange vor dem Duell mit den Norddeutschen am Samstagnachmittag (Anpfiff: 14 Uhr). Das liegt an der starken Entwicklung des FCM in den vergangenen Wochen – und damit auch an Sebastian Jakubiak. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt großen Anteil am Erfolgslauf des Klubs.