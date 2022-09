Die Verantwortlichen des FCM loben immer wieder die Dominanz im Spiel der Blau-Weißen. Der Club hat mit 61 Prozent den meisten Ballbesitz der Liga und spielt die drittmeisten Pässe. Schaut man aber genauer hin, erkennt man, der FCM hat den Ball vor allem dort, wo man ihn nicht braucht. Nämlich in der eigenen Hälfte oder in ungefährlichen Räumen. Im Angriffsdrittel hat der Club dagegen nur 25 Prozent Ballbesitz. So wenig, wie kein anderes Team in Liga 2. Auch kommt der FCM vor allem dort zum Abschluss, wo die Chance auf ein Tor nur sehr gering ist. Könnte ein anderer Stürmertyp also helfen? Darüber diskutieren Buß und Leiste.