FCM-Sportdirektor Otmar Schork: "Die Mannschaft ist am meisten in der Pflicht!"

Die Fans des 1. FC Magdeburg haben genug. Sie fordern eine außerordentliche Mitgliederversammlung . Denn, so ihre Begründung in einem Schreiben der aktiven Fanszene: "Unser Verein taumelt derzeit durch eine massive, existenzbedrohende Krise." Und das bereits seit Herbst 2018.

Trotzdem stärkte Sportdirektor Schork dem Trainer direkt nach seiner Ankunft im November und auch in den vergangenen Wochen den Rücken. Warum, das erklärt Schork im Podcast – und auch, ob die Partie gegen Dynamo Dresden am Sonnabend nun wirklich zum Endspiel für Hoßmang wird.

Lustlos und unmotiviert – so nehmen die FCM-Fans so manchen Profi in dieser Saison wahr. Was die Mannschaft ohne Frage ist: verunsichert. Immer wieder ist außerdem von Grüppchenbildung innerhalb des Teams die Rede.