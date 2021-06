FCM-Sportdirektor Otmar Schork: "Wollen die neue Saison mit den Fans rocken"

Otmar Schork ist seit November 2020 Sportdirektor beim 1. FC Magdeburg. Mit seinen Wintertransfers – vor allem von Baris Atik – und der Verpflichtung von Christian Titz als Trainer der Blau-Weißen hat er erheblich zum Klassenerhalt beigetragen. Nun steht die neue Saison bevor, die Vorbereitung auf die Spielzeit 2021/22 beginnt in dieser Woche. Doch wo geht die Reise für den 1. FC Magdeburg hin?

Darüber spricht Otmar Schork in der ersten Folge "Neues vom Krügel-Platz" in der neuen Saison. Die Episode in der Übersicht:

Lehren aus der Vergangenheit – ab Minute 3:20

In der vergangenen Saison steckte der FCM lange tief im Tabellenkeller. Erst mit dem Wechsel von Thomas Hoßmang zu Christian Titz kam der Aufschwung. Der Klassenerhalt gelang schließlich ungefährdet. Dennoch ging diese Spielzeit nicht spurlos am FCM vorbei. Otmar Schork erklärt, was er in der Phase gelernt hat: "Wichtig ist, dass man immer Ausdauer und Kontinuität an den Tag legt. Man muss extrem Wert auf Teamgeist und -spirit legen. Mannschaft und alle Beteiligten müssen an einem Strang ziehen, um eine Einheit zu sein." Anschließend erklärt er, wie es der FCM sehr spät noch geschafft hat, zur Einheit zu werden.

So plant Schork den neuen FCM-Kader – ab Minute 16:00

Wie arbeitet eigentlich ein Sportdirektor? Wie läuft die Abstimmung mit dem Trainerteam? Und mit wem führt Schork wann welche Gespräche? Der Sportdirektor erzählt es im Podcast und erläutert auch, dass sich seine Arbeit durch die Corona-Pandemie gar nicht so sehr verändert hat. "Bei den Vertragsgesprächen hätte ich mir schon etwas mehr Demut gewünscht", sagt Schork. "Dass das Denken vieler Berater etwas anders wäre und sie mehr schätzen würden, was die Vereine in dieser Pandemie geleistet haben. Doch eigentlich geht es weiter wie vorher."

Die "innere Uhr" von Christian Beck – ab Minute 28:15

In einem Interview bei Magentasport sprach Schork kurz vor Saisonende über den anstehenden Abschied von Sturmlegende Christian Beck. Dabei sagte Schork auch, dass Becks "innere Uhr" ticken würde. Eine Formulierung, die vielen Fans sauer aufstieß. Was hat Schork damit gemeint? Und was waren die wahren Gründe, dass mit Beck nicht verlängert wurde?

Schork sagt dazu: "Es wird immer mehr auf die Jugend gesetzt. Heutzutage sind Spieler mit 17 oder 18 schon Bundesligaspieler. Wenn man dann über 30 ist, dann tickt die innere Uhr. Da muss man sich dann eben fragen, ob die Spieler noch ihre Leistung abrufen können. Und ob sie die Leistung abrufen können, die der Trainer sich wünscht. Christian Titz wünscht sich Spieler, die schon in der gegnerischen Hälfte aggressiv anlaufen und die dann auch die Effektivität vor dem Tor haben. Und wenn man dann 32 oder 33 ist, ist man oft nicht auf dem Level und bei der Intensität, die im Fußball heute angebracht ist."