Seit Tobias Müller 2018 zum 1. FC Magdeburg kam, geht es mit dem Club bergab. Erst stieg der FCM aus der 2. Bundesliga ab, mittlerweile hängt der Club seit Monaten im Keller der 3. Liga fest. All das liegt natürlich nicht allein an Müller, sondern an einer Vielzahl von Fehlentwicklungen. Doch der Verteidiger hat selbst auch schon darüber nachgedacht, dass der FCM vor seiner Zeit in Magdeburg besser da stand.

Trotzdem bereut er es nicht, seinen Vertrag vor einem Jahr vorzeitig verlängert zu haben. Denn die Faszination für den FCM ist bei ihm nach wie vor groß und Müller will mithelfen, dass bald auch wieder bessere Erinnerungen mit seinem Namen und dem Verein verknüpft sind.

In Folge 13 von "Neues vom Krügel-Platz" spricht Müller über …

… Fußball in der Coronazeit – ab Minute 1:50

Seit neun Monaten beschäftigt Corona die Menschen und natürlich auch den Fußball. Tobias Müller erzählt, wie er und seine Mitspieler mit den Beschränkungen umgehen. "Es nervt natürlich als Fußballer, wenn man vor einem leeren Stadion spielen muss", sagt er. "Aber wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen." Anschließend erzählt er, wie die Mannschaft versucht, trotz der gültigen Abstandsregeln den Teamspirit zu stärken. Und er macht klar, wie sehr er sich nach der Rückkehr der Fans sehnt.

… die Zusammenarbeit mit seinen Vorgesetzten – ab Minute 13:50

In zweieinhalb Jahren beim FCM hat Tobias Müller schon unter fünf Trainer gespielt: Jens Härtel, Michael Oenning, Stefan Krämer, Claus-Dieter Wollitz und derzeit Thomas Hoßmang. Im Podcast erzählt er, wer ihn davon besonders geprägt hat. Zudem erklärt er, was er an Thomas Hoßmang schätzt und beschreibt, wer im aktuellen Trainerstab welche Aufgabe übernimmt.



Mit Sportdirektor Otmar Schork hatte Müller schon vor dessen Engagement in Magdeburg zu tun. Im Podcast erzählt er, in welcher Form. Und er beschreibt, wie die Arbeit des Sportchefs mit der Mannschaft aussieht.

… die sportliche Misere beim FCM – ab Minute 27:00