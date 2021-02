Neues vom Krügel-Platz | Folge 20 Trainerwechsel beim FCM: "Ab dem nächsten Spiel zählt es für Christian Titz"

Am vergangenen Dienstag erklärte FCM-Trainer Thomas Hoßmang seinen Rücktritt . "Das wurde ganz elegant gelöst", findet Guido Hensch. "So wahren alle Seiten das Gesicht." Hensch ist sicher, dass Hoßmang das Beste für den FCM will und sich auch deshalb zu diesem Schritt entschieden hat. Gemeinsam schauen die beiden Experten zurück, was von seiner Zeit als Cheftrainer beim Club bleibt.

Schon mit der Aufstellung gegen Türkgücü ließ Trainer Christian Titz aufhorchen. Nachdem Jürgen Gjasula wochenlang gar nicht im Kader war, stand er in München in der Startelf. Zu Beginn überraschte der FCM mit einer extrem mutigen, hochstehenden Formation. Doch am Ende waren fehlende Durchschlagskraft und eine unsichere Abwehr die bestimmenden Faktoren des Spiels – wie schon so oft in dieser Saison. Leiste und Hensch analysieren verschiedene Spielszenen und überlegen, wo Trainer Christian Titz ihrer Meinung nach ansetzen sollte. "Das, was wir am kommenden Sonntag zu sehen bekommen, soll der Maßstab sein, an dem wir Christian Titz messen wollen", sagt Guido Hensch.