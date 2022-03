Ein zerrissenes Shirt als FCM-Symbol

Baris Atik ist beim FCM der Mann für die besonderen Momente. An mehr als 30 Toren war er in dieser Saison schon beteiligt. Gegen Halle versagten ihm jedoch die Zauberkräfte, die manche Fans bisweilen in ihm sehen. Zunächst traf er mit einem Freistoß den Pfosten. Dann vergab Atik einen Elfmeter – bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Und als der HFC spät den Ausgleich erzielte, war es vorbei mit Atiks Geduld. Wutentbrannt zeriss er sein Trikot. Im Podcast besprechen die Experten, warum aus dem Zauberer Atik immer mal wieder ein Hulk wird.