Neues vom Krügel-Platz | Folge 11 Der FCM zwischen Hoffnung und leeren Händen

Nun kommt es am Mittwochabend (Beginn: 19 Uhr) zum Wiedersehen in Magdeburg. Die FCM-Experten blicken auf das Duell gegen den "1. FC Magdeburg II" voraus und besprechen, wie der Klub die Belastung der Englischen Woche am besten kompensieren kann – denn schon am Sonnabend geht es mit dem Auswärtsspiel in Zwickau weiter.