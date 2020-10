FCM-Beobachter: "Der Club ist traumatisiert aus der letzten Saison gekommen"

Seit frühester Jugend verfolgt Malte Zander den 1. FC Magdeburg – als Fan, aber auch als Journalist. Bei den Heimspielen ist er auch in der aktuellen Situation regelmäßig anwesend und berichtet dort für die Deutsche Presse-Agentur. Damit wandelt er auf den Spuren seines Vaters, der in den 70ern ebenfalls Sportreporter in Magdeburg war.

Der defensiven Stabilität wird beim FCM derzeit alles untergeordnet, hat Zander festgestellt. Auch gegen Dynamo Dresden war das so. Eine Vorgehensweise, mit der er sich nur bedingt anfreunden kann: "Ich kann als Trainer nicht erwarten, mehr als einen Punkt zu holen, wenn ich mich rein auf die Defensive beschränke. Und in dem Moment, wo man ein Tor kassiert, ist auch dieser Plan hinfällig." Deswegen sieht Zander an der Stelle vor allem Trainer Thomas Hoßmang in der Pflicht, etwas an der Spielweise zu ändern – und benennt dafür auch konkrete Ansätze. Als möglichen Grund für das vorsichtige Agieren des 1. FC Magdeburg führt Zander die vorherige Spielzeit an: "Ich glaube, man ist traumatisiert aus der letzten Saison herausgekommen."