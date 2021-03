Badkurvenversteher | Folge 21 Der HFC zwischen Stabilität und Stagnation

Ein Schrei, kein Pfiff, ein Tor – der zwischenzeitliche HFC-Ausgleich bei der 1:2-Niederlage in Meppen sorgte für viel Aufregung. Weil der Meppener Jeron Al-Hazaimeh eine Verletzung von Terrence Boyd vermutete und das Spiel unterbrechen wollte. Weil der HFC aber weiterspielte und so zum Ausgleich kam. Regelkonform, denn der Schiedsrichter hatte das Spiel nicht unterbrochen. Anhand der Fernsehbilder ließ sich nicht genau nachvollziehen, was auf dem Platz genau kommuniziert wurde. Wild diskutiert wurde am Ende trotzdem.