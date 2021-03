Neues vom Krügel-Platz | Folge 24 Über das Rasenproblem und Mister X des FCM

Der 1. FC Magdeburg spielte zuletzt auf einem Acker. Ein anderes Label hatte der Platz in der MDCC-Arena nicht verdient. Nun steht am Sonnabend das nächste Heimspiel an und die Fans fragen sich: Kostet der Rasen ihren Klub am Ende sogar den Klassenerhalt? Schließlich zeigte sich die Mannschaft zuletzt spielerisch stark verbessert und benötigt dafür ein ordentliches Geläuf.