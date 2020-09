Badkurvenversteher | Folge 4 So stark ist der neue HFC schon

Erst der Aufstiegstraum, dann der Abstiegskampf – die vergangene Saison hallt beim Halleschen FC und in seinem Umfeld nach. Bei der Formulierung des Saisonziels sind sie beim Drittligisten vor der neuen Spielzeit deshalb vorsichtig. Doch es gibt Grund zum Optimismus. Warum, das besprechen die HFC-Experten Stephan Weidling und Daniel George im Podcast vor dem Saisonstart am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (Anpfiff: 14 Uhr).

Folge 4 des Badkurvenverstehers in drei Schlagzeilen:

Der Hallesche FC hat im Sommer viele Kicker mit Zweitliga-Erfahrung verpflichtet. Auf dem Papier sieht das Team vielversprechend aus. Doch was bringt der neue HFC tatsächlich auf den Platz? George und Weidling analysieren alle Zugänge im Detail und besprechen, wo Stärken und Schwächen der Mannschaft liegen.

HFC-Experte Stephan Weidling war in den vergangenen Wochen ganz nah dran am Team, unter anderem im Trainingslager. Im Podcast lässt Weidling die Vorbereitung noch einmal Revue passieren. Weitere Themen: Warum Jonas Nietfeld und nicht Toni Lindenhahn zum Kapitän gewählt wurde und warum Kai Eisele die Nummer eins zwischen den Pfosten bleibt.

Weil der Spielplan es so will, startet der Hallesche FC gleich mit dem brisanten Sachsen-Anhalt-Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Bis zu 7.500 Zuschauer dürfen in die MDCC-Arena – allerdings nur Dauerkarteninhaber oder Mitglieder des FCM. Über diese für den HFC besondere Stimmung und die sportlichen Aspekte des Spiels sprechen die HFC-Experten zum Abschluss des Podcasts.