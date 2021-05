Neues vom Krügel-Platz | Folge 32 "So einen Spieler wie Christian Beck wird es beim FCM wohl nie wieder geben"

Entspannt kann der 1. FC Magdeburg in das letzte Drittliga-Spiel der Saison am Sonnabend (Anpfiff: 13.30 Uhr) gegen Unterhaching gehen. Doch in der vergangenen Woche sorgte nicht etwa die 0:1-Niederlage gegen Uerdingen, sondern eine Personalie für Aufregung: Christian Beck muss den Klub verlassen.