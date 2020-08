Badkurvenversteher | Folge 1 Warum HFC-Verteidiger Menig zu Recht den Spitznamen "Eisen" trägt

Obwohl Fabian Menig erst wenige Tage in Halle ist, hat er sich schon gut eingelebt. Daran hat auch Ex-HFC-Kapitän Jan Washausen einen großen Anteil. Denn von ihm hat Menig nicht nur die Rückennummer 21, sondern auch die Wohnung übernommen. Ambitionen auf die Kapitänsbinde hat er aber zunächst nicht, erzählt der Verteidiger lachend. Stattdessen will er erst einmal seine Teamkollegen besser kennenlernen und dann beim HFC angreifen.

Das ist die Auftaktfolge des " Badkurvenverstehers " zur Saison 2020/21. Der Podcast in drei Schlagzeilen:

Menigs Spitzname ist "Eisen" – weil er in Münster im Training mal einen sehr harten Zweikampf gegen Tobias Rühle geführt hat. Der meinte daraufhin, gegen Menig zu spielen, sei wie auf eine Eisenstange zu prallen. Doch wie hart ist der neue HFC-Verteidiger wirklich? "Auf dem Platz bin ich härter als privat. Ich würde mich nicht als Brutalo-Kicker bezeichnen. Aber ich gehe schon mit einer gesunden Härte zur Sache. Deswegen denke ich, dass der Spitzname zutreffend ist", erklärt Menig. In Halle könnte er damit aber Probleme bekommen, sagt er anschließend. Dann beschreibt er seinen Spielstil, spricht über Stärken und seine ersten Eindrücke vom HFC.

Nach Stationen in Aalen und Münster wechselte Menig im vergangenen Jahr zu Wacker Admira Mödling in der österreichischen Bundesliga. Neben dem Lebensgefühl in Wien lernte der Verteidiger auch eine neue Fußballkultur kennen.