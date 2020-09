Badkurvenversteher | Folge 2 Warum Toni Lindenhahn neuer HFC-Kapitän werden will

Schon seit vielen Jahren engagiert Toni Lindenhahn für Kinder, die sozial benachteiligt sind und schwere Schicksalsschläge verkraften müssen. Gemeinsam mit Kai Schmitz und anderen hat er Trikots zum Wohle der Kinder versteigert oder sie in der Weihnachtszeit im Kinderheim besucht. Künftig will Lindenhahn dieses Engagement noch ausbauen. Dazu haben er und mehrere Mitstreiter den Verein "Kinderlandschaft" gegründet. "In der Coronazeit hatten wir Zeit, uns etwas zu überlegen und Dinge auszuarbeiten. Da haben wir entschieden, einen Verein zu gründen. Aktuell sind wir sechs Leute. Wir wollen versuchen, Kinder in einem größeren Umfang und irgendwann vielleicht sogar überregional zu unterstützen", so Lindenhahn.