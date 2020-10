Episode 1 handelt von den Wochen vor dem Bayern-Spiel. Warum war Trainer Eberhard Vogel so wichtig für den Erfolg? Wie passten diese teils so verschiedenen und schwierigen Charaktere in der Mannschaft zusammen? Unter welchen Bedingungen wurde damals in Magdeburg Fußball gespielt? Und wie konnte in Runde eins die Überraschung gegen den Bundesligisten aus Köln gelingen?