Neues vom Krügel-Platz | Folge 9 Wie der FCM den Fußballgott beschworen hat

Den zweiten Saisonsieg eingefahren und einen neuen Sportdirektor vorgestellt – hinter dem 1. FC Magdeburg liegt ein Wochenende voller Positivschlagzeilen. Endlich einmal wieder, freuen sich die Fans. Doch was war der 2:1-Heimsieg gegen Bayern München II wirklich wert? Wie sieht die Zukunft von Cheftrainer Thomas Hoßmang aus? Und was kann der neue Sportdirektor Otmar Schork? Das besprechen die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George im Podcast.

Folge neun von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Noch immer erinnern sich viele FCM-Fans gerne zurück an den 25. Oktober 2014, einen 6:0-Auswärtssieg des 1. FC Magdeburg gegen Budissa Bautzen. Denn die Situation damals ist mit der von heute vergleichbar: Neu-Trainer Jens Härtel stand damals gleich zu Saisonbeginn in der Kritik, sein Rauswurf wurde von den Fans gefordert. Doch der Kantersieg in Bautzen war zugleich der Startschuss für eine Jahre andauernde Erfolgsserie.