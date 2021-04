Neues vom Krügel-Platz | Folge 27 Wie der FCM im Abstiegskampf die dritte Liga aufmischt

Erst Ingolstadt, jetzt Rostock: Der 1. FC Magdeburg mutiert zum Favoritenschreck in der dritten Liga. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim F.C. Hansa Rostock und Ex-Trainer Jens Härtel ist der FCM weiterhin das formstärkste Team der dritthöchsten Spielklasse. Wie das möglich ist? Das besprechen die FCM-Experten im Podcast.

Folge 27 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Wie heißt es so schön: Spitznamen muss man sich verdienen. Baris Atik hat das mit seinen Leistungen in den vergangenen Wochen beim 1. FC Magdeburg geschafft. Sein Mitspieler und Teamkapitän Tobias Müller schrieb nach dem Sieg gegen Rostock auf Instagram: "Micky Maus hat wieder zugeschlagen."

Wieder einmal war der 1,69 Meter große Dribbler der beste Mann des Spiels und ebnete mit seinem Führungstor den Weg zum Auswärtssieg. Seine Bilanz beim FCM: fünf Tore und drei Vorlagen in acht Spielen.

Die FCM-Experten besprechen, was Atik so stark macht und warum der 26-Jährige trotz auslaufendem Vertrag beim FCM bleiben könnte.

Es waren in mehrfacher Hinsicht irre Szenen, die sich nach der Ankunft der Mannschaft am Samstagabend vor der MDCC-Arena abspielten: Mehrere Hundert feiernde Fans empfingen das Team lautstark und zündeten Pyrotechnik. Einige der Anhänger hielten sich nicht an die Corona-Regeln, verzichteten auf den Mindestabstand und trugen keine medizinischen Masken. Die Polizei war mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort, schritt aber nicht ein.