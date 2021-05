Neues vom Krügel-Platz | Folge 30 Wie soll das FCM-Team der Zukunft aussehen?

In einer Sonderfolge des Podcasts werfen die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George einen Blick auf die Kaderplanung des Klubs. 17 Verträge laufen aus. Wer sollte bleiben? Wer sollte gehen? Und welche Personalien sind am spannendsten?

Ein emotionaler Anführer , weshalb George auch sagt: "Es wäre schade, wenn er nicht beim FCM bleiben würde." Und auch Hensch erklärt: "Für das, was er als Typ in die Mannschaft bringt, ist er fast unersetzbar."

Im vergangenen Sommer wollte ihn der FCM unbedingt halten, was spät auch gelang. Doch Hensch sieht nun größere Schwächen und sagt: "Brauchst du so eine Fleißbiene oder braucht man andere Spielertypen? Und bei ihm ist die Frage: Will er sich mit der dritten Liga begnügen oder will er in der zweiten Liga seinen Fuß in die Tür kriegen?"