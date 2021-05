In der gefeierten Netflix-Serie "Sunderland 'til I die" hat Kai Brünker einen Kurzauftritt. "Vielleicht sollte ich deswegen Action-Figuren von mir produzieren lassen", sagt er lachend. Brünker ist in einer Episode zu sehen, wo Sunderland an Weihnachten gegen sein Team – Bradford City – spielt. Dieses Weihnachtsspiel verbindet Brünker mit einem persönlichen Rekord. In der Folge schwärmt er von der englischen Fankultur. Das Essen auf der Insel hat es ihm dagegen nicht so angetan, berichtet er. Oder anders gesagt: "Das Essen dort ist eine Katastrophe."