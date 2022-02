Über die Zukunft von Cheftrainer Titz und Leistungsträger Atik beim FCM

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Wiesbaden geht der Weg in Liga zwei für den FC Magdeburg weiter. 16 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. 13 Partien sind noch zu absolvieren. Erste Fans rechnen bereits, an welchem Spieltag der Sprung in Liga zwei fix gemacht werden könnte.