Badkurvenversteher | Folge 19 Über die zwei Gesichter des HFC und Anfeindungen gegen RB

Vier Spiele in Folge ungeschlagen – doch was ist diese Serie angesichts der gezeigten Leistungen wert? Darüber und über die anderen aktuellen Themen rund um den Halleschen FC sprechen die HFC-Experten Stephan Weidling und Daniel George im Podcast.

Folge 19 des Badkurvenverstehers in drei Schlagzeilen:

Gegen Saarbrücken enttäuschte der HFC in Hälfte eins auf ganzer Linie. Dann wurde es laut in der Kabine – und die Mannschaft präsentierte sich nach dem Seitenwechsel plötzlich stark verbessert. Das Spiel war ein bisschen Sinnbild für die bisherige Saison.

Der HFC hat Torwart-Talent Tim Schreiber ausgeliehen. So weit, so unspektakulär. Nur wechselt der 18-Jährige von RB Leipzig nach Halle. Und das veranlasste einige Fans der Rot-Weißen, ein Spruchband am Stadion aufzuhängen, auf dem geschrieben stand: "Keine Akzeptanz! Keine Zusammenarbeit! Kein Fußball mit RB!"