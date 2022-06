"Ein viertes Mal wäre ich sicher nicht hingefahren", sagt Perry Bräutigam und meint das DFB-Pokalfinale in Berlin. Zwei Mal trug der einstige Bundesligatorhüter von Hansa Rostock und heutige Repräsentant von RB Leipzig den Pokal vergebens ins Stadion. Zwei Mal verpassten die Profis den ersten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte. Doch in diesem Sommer war alles anders. Der DFB Pokal 2022 steht nun als erste Titeltrophäe in Leipzig und Perry war mittendrin.