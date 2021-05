Gerade die psychische Gewalt wurde bislang wenig beachtet, erst durch die Vorwürfe am Bundestützpunkt Turnen in Chemnitz ist diese Form der Gewalt in den Fokus gerückt. Wer derartige Gewalt erlebt, entwickelt nicht selten auch psychische Störungen.

Beate Herpertz-Dahlmann ist Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der RWTH Aachen und Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Im "SpiO"-Talk sagte sie: "Hochleistungssport kann für viele Kinder und Jugendliche problematisch sein. 50 Prozent aller Kinder und Jugendlichen im Leistungssport sagen, dass sie eine hohe psychische Belastung empfinden."



Aber psychische Störungen treten nicht in allen Sportarten gleichermaßen auf. In Spielsportarten sind sie zum Beispiel sehr viel seltener. "Ganz häufig sind Ess-Störungen in Sportarten wie Kunstturnen oder Sportgymnastik und zwar gerade bei den jungen Menschen. Aber was wir auch sehen, sind Depressions-und Angsterkrankungen", so Herpertz-Dahlmann.