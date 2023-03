Jens Rauschenbach wollte eigentlich zum Ende der Saison als Präsident des Halleschen FC zurücktreten. Nun geht er diesen Schritt doch schon früher. Nach MDR-Informationen will Rauschenbach seinen Rücktritt am Abend den Verantwortlichen des Verwaltungsrates mitteilen. Dann soll es offiziell verkündet werden.

Bei seiner Verkündung Anfang des Jahres hatte der 52-Jährige erklärt, dass persönliche Gründe, sowohl im beruflichen als auch im familiären Bereich ausschlaggebend seien. Zudem sprach er von unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Vereins, in welche Richtung es zukünftig gehen soll. Rauschenbach war im Februar 2019 als Präsident gewählt worden, gehörte zuvor bereits dem Sanierungsvorstand an. Erst im Mai 2022 war der Unternehmer für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt worden. In seiner Amtszeit trug er dazu bei, den HFC in der 3. Liga zu halten und den Verein auf finanziell solide Füße zu stellen.