Ralph Gebstedt ist Stützpunkttrainer der Skispringer in Oberhof und trainiert in Thüringen jene, die über den Verein und die Sportschule im professionellen Bereich angekommen sind. Um zunächst ein Gefühl für diesen Sport zu bekommen: Die Springer fliegen bei einem Sprung gewöhnlich in einer Höhe zwischen drei und vier Metern, das heißt, die "Hügellandschaft" unterhalb der eigentlichen Schanze ist quasi der Flugkurve angepasst.