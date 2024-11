Schuldenstand schrumpft sukzessive

Denn der finanzielle Erfolg seit Juni 2023 gibt ihm und dem eingeschlagenen Weg recht. Der einst vereinsbedrohende Schuldenstand von gut 3 Millionen Euro konnte weiter gedrückt werden. Insgesamt stehen die Westsachsen nun bei 1,4 Millionen Euro. "Diese Gesundung ist die Basis für die Entwicklung der kommenden Jahre, denn genau das wollen wir: den FSV Zwickau weiterentwickeln – sportlich, infrastrukturell und ideell", lässt Beuchold via Pressemitteilung verkünden. "Wir sind noch nicht fertig auf unserem Weg! Wir wollen langfristig und nachhaltig etwas aufbauen. Das betrifft nicht nur das Sportliche, sondern den gesamten Verein, zu dem so viel mehr gehört." Verantwortlich für die weitere Reduzierung der Schulden ist in großen Teilen "neben der Personalkosteneinsparung vor allem das ehrenamtliche Engagement der Fans und Vereinsmitglieder sowie der Gremien, was uns trägt. Die Teamarbeit der Gremien Aufsichtsrat, Vorstand und Sanierungsbeirat? Unbezahlbar!"

Führt der eingeschlagene Weg zurück in die 3. Liga?

Der Weg zurück in den professionellen Fußball steht für den Traditionsverein derzeit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. "Denn oberstes Ziel ist erstmal nicht der Aufstieg in Liga 3 oder mit einer unvernünftig teuren Mannschaft die Sehnsüchte einzelner Menschen nach Spitzenpositionen in der Regionalliga auf Teufel komm raus zu befriedigen, sondern die nachhaltige Gesundung und die Entwicklung eines Vereins, der zusammenhält und schuldenfrei ist."

Ideen, wie der Verein in Zukunft aussehen könnte, hat der 37-Jährige auch. "Wir sind der Überzeugung, dass in diesem Verein noch mehr steckt als ein Fanshop in der Peripherie, 5.000 Fans im Schnitt oder auch beispielsweise über 8.000 Zuschauer gegen Jena, als 2.900 Mitglieder und ein Mittelfeldplatz in der Regionalliga. Auch Themen wie Frauenfußball, Vereinsleben, Kooperationen mit anderen Vereinen, Präsenz im Stadtbild und Traditionspflege sind längst nicht zu Ende erzählt. Dafür braucht es aber Voraussetzungen, Strukturen, Visionen und eine weitere Entschuldung."