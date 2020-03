Sport | Sachsen-Anhalt Grünes Licht für Finanzhilfe im Sport

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt können Sportvereine nun auch öffentliche Finanzhilfen beantragen. Das gab der Landessportbund am Dienstag bekannt. In Mitteldeutschland ist das "Frühaufsteher-Land" damit Vorreiter.