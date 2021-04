Olympische Spiele Sachsen-Anhalts Spitzensportler blicken optimistisch auf Tokio

In 100 Tagen sollen in Tokio die Olympischen Spiele beginnen. Trotz der Corona-Einschränkungen bereiten sich Sachsen-Anhalts Spitzen-Athleten auf den sportlichen Höhepunkt vor – und blicken optimistisch auf die Spiele. Einige haben ihr Ticket bereits sicher. Wenn alles klappt, könnte das Aufgebot aus Sachsen-Anhalt deutlich größer sein als 2016 in Rio.