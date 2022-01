Sachsen lockert seine seit dem 22. November 2021 geltenden strengen Corona-Regeln. Ab kommenden Freitag (14. Januar) dürfen dadurch auch wieder bis zu 1.000 Fans die Spiele in den Stadien und Hallen ihrer Lieblingsklubs besuchen. Das gab die Landesregierung am Mittwoch (12. Januar) bekannt.

Lob für Günther und "TeamSportSachsen"

Entsprechend frohgestimmt waren die ersten Reaktionen insbesondere aus den Klubs der Hallensportarten. "Wir sind überglücklich, dass unsere Fans zurückkehren können und das auch schon zum Top-Spiel gegen Schwerin. Wir werden diesen Moment genießen und hoffen auf zahlreiche Unterstützung", meinte etwa Sandra Zimmermann, Geschäftführerin von Volleyball-Bundesligist Dresdner SC. Sie sprach von einem "wichtigen Signal" und dem "Bekenntnis für den Sport und uns".

Karsten Günther, Geschäftsführer von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig, ist Sprecher der Initiative "TeamSportSachsen". Bildrechte: IMAGO / opokupix

Wie auch der DSC dankte Maik Walsdorf, Geschäftsführer von DEL2-Klub Dresdner Eislöwen, ausdrücklich der Initiative "TeamSportSachsen" um DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther als Sprecher. Diese habe in "sehr arbeitsreichen Wochen und vielen Gesprächen mit unermüdlichem Einsatz für die Zuschauerrückkehr gekämpft" und ohne deren "beharrlichen Einsatz" die nun erlaubte Kapazität "so nicht möglich" gewesen wäre, betonte Walsdorf. Noch vor wenigen Tagen hatte der Freistaat mit einer Maximalauslastung von 250 Fans geplant, was zur heftigen Kritik nicht zuletzt der aus 24 Profiklubs bestehenden Initiative geführt hatte.

2G in Stadien / 2G-plus in den Hallen

Konkret hat der Freistaat beschlossen, dass die 1.000 Fans bei Veranstaltungen in Stadien unter freiem Himmel unter der 2G-Regel (geimpft und/oder genesen) und mit Kontakterfassung erlaubt sind. Für Sportveranstaltungen in der Halle gilt die sogenannte 2G-plus-Regel (geimpft und/oder genesen plus tagesaktuellem negativen Coronatest – Personen mit einem Boosterimpfschutz benötigen keinen tagesaktuellen Negativtest) mit Kontakterfassung.



Grundlegend dürfen Veranstaltungsorte maximal 50 Prozent ihrer Kapazität mit maximal 500 Zuschauer beziehungsweise 25 Prozent ihrer Kapazität und dabei mit maximal 1.000 Personen auslasten (Genauere Infos: hier).

Bildrechte: imago images/Revierfoto

Regel bis 6. Februar / Rückfalloption bei Überlastungsstufe

Die neue Verordnung soll bis 6. Februar gelten und enthält eine Rückfalloption: Wenn die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht ist oder die Inzidenz in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auf über 1.500 steigt, werden die Erleichterungen wieder aufgehoben. Die Überlastungsstufe tritt in Kraft, wenn an drei Tagen in Folge in Krankenhäusern 1.300 Betten auf Normalstationen und 420 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind.