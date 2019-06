"Fans im Osten" Schönbach hält Klasse trotz Niederlage im Spiel der Spiele gegen Kittlitz

Hauptinhalt

Die Fußballer des Schönbacher FV haben am 26. Spieltag und letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Oberlausitz-Kreisliga geschafft. Die "Grün-Weißen" verpassten beim 1:3 (0:2) gegen den SV Horken Kittlitz zwar den dritten Sieg in Folge, profitierten aber von einem Ergebnis der Konkurrenz. Das Team von Gebelzig II, das schon eher gespielt hatte, unterlag Görlitz mit 1:4 und stieg mit 22 Punkten ab.