Amateurfußballer des Jahres Erfurter Simon Seyfarth vor 50.000 Fans ausgezeichnet

Mehr als 80 Operationen hat der Erfurter über sich ergehen lassen müssen, die Leidenschaft für den Sport ließ er sich davon nicht nehmen. Simon ist nicht nur ein begeisterter Kicker, sondern ein Multitalent und auch als Para-Leichtathlet sehr erfolgreich. "Simon ist einer der absoluten Top-Athleten im U17 Paralympic-Bereich in der Leichtathletik geworden. Er hat bereits mehr als 15 Titel geholt", erzählte sein Vater Sven kürzlich im Interview mit dem Thüringer Fußballverband. Dafür stagniere es beim Fußball etwas, so Sven Seyfarth.

Er war es auch, der Simon für den Wettbewerb "Amateur des Jahres 2022" angemeldet hatte. Sein Sohn ahnte von all dem nichts. Erst als Simon es in die Top 5 schaffte, lüftete sein Vater das Geheimnis. Am Ende setzte sich Simon in der bundesweiten Wahl von FUSSBALL.DE, dem Amateurfußballportal des Deutschen Fußball-Bundes, durch. "Ich habe mich gar nicht mehr einbekommen vor lauter Glück", erzählt Simon von dem Moment, als ihn mitgeteilt wurde, dass er gewonnen hat.