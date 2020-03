Michelle Göbel, Pia Lilian Kübler und Selina Freitag zeigten ebenfalls gute Sprünge, so dass die deutsche Mannschaft nach dem ersten Durchgang sogar auf Rang zwei gelegen hatte. In der finalen Gruppe des zweiten Durchgangs reichten die 92 Meter von Lokalmatadorin Selina Freitag aber nicht aus, um noch einmal an den Sloweninnen vorbeizuziehen. Mit dem Ergebnis war sie aber trotzdem glücklich. "Ich bin total froh über den dritten Platz, ich hab dafür im Moment noch keine Worte, so kann's weitergehen", freute sich die Skispringerin von der SG Nickelhütte Aue.