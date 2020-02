Zahlen und Wissenswertes zur Nordischen Junioren-WM

Die Junioren-WM gastiert zum ersten Mal in Sachsen und in Oberwiesenthal. Eigentlich sollten die Nachwuchs-Titelkämpfe in Oberstdorf stattfinden und in Bayern ein Testlauf für die Nordische Ski-WM 2021 sein. Weil das für Oberstdorf aber recht überraschend kam und die JWM zurückgegeben werden musste, bewarb sich Oberwiesenthal. Und bekam den Zuschlag.

JWSC 2020 Oberwiesenthal Bildrechte: André Beuthner / WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.