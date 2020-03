Ja, trotz der milden Temperaturen in diesem Winter mit Schneemangel und Problemen an der Skischanze : Die WM ist gesichert. Zum einen liegt ausreichend Schnee am Fichtelberg. Zum anderen sollen die technischen Probleme am Lift für die Skispringer die Wettkämpfe nicht beeinträchtigen.

Rund um den Fichtelberg in der Oberwiesenthaler Skiarena und den Fichtelbergschanzen. Die Skiarena liegt etwa 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Von der Arena führen sieben verschiedene Langlaufstrecken in den Wald. Die Fichtelbergschanzen bestehen aus sechs Schanzen, von einer kleinen K-9-Schanze bis zu K95-Normalschanze, die erst im Jahr 2013 modernisiert wurde. Auf dieser Normalschanze werden die Junioren-Weltmeister im Skispringen und der Nordischen Kombination ermittelt. Der Schanzenrekord liegt übrigens bei 106 Metern.

Es gelten zum einen allgemeine Startregeln und zum anderen länderspezifische Qualifikationsnormen. Allgemein sind unter anderem die Altersbestimmungen: Bei der Junioren-WM der Langläufer, Skispringer und Nordischen Kombinierer darf ran, wer zwischen dem 1. Juli 2000 und dem 30. Juni 2004 geboren ist - wer also zwischen 15 und 19 Jahre alt ist. Für die U23-WM der Langläufer dürfen die Athleten zwischen 1. Juli 1997 und 30. Juni 1999 geboren sein, also zwischen 20 und 22 Jahre alt sein. Länderspezifisch gelten dann noch mal spezielle Quali-Kriterien, für den Deutschen Ski-Verband muss man in internationalen Rennen in diesem Winter zweimal in die Top 15 oder einmal in die Top 8 gelaufen sein.