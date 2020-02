Frage: Nur noch wenige Tage bis zur Langlauf-Junioren und U23-WM in Oberwiesenthal. Wenn Sie der anstehenden Heim-WM eine Übrschrift geben müssen - Wie würde diese aussehen?

Andreas Schlütter: "Eine Überschrift - das ist schwer. Wichtig bei der WM ist, Begeisterung bei Jung und Alt zu schaffen. Oberwiesenthal ist einer der wichtigsten Langlauf-Stützpunkte. Ich sehe die JWM als Belohnung für die Arbeit der Trainer in der gesamten Region. Die Welt schaut nun auf Oberwiesenthal, auf den Ort, an dem Größen wie Denise Herrmann, Claudia Nystad oder Renne Sommerfeldt das Langlaufen gelernt haben."

Andreas Schlütter: "Auf keinen einzelnen Athleten. Was wir uns erschaffen haben, haben wir uns im Team erarbeitet. Laufen muss der Athlet, seine Leistung ist aber das Ergebnis des gesamten Teams. Wir sind sehr breit aufgestellt, jemanden herauszupicken wäre ungerecht."

Andreas Schlütter: "Jeder wird laufen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. In jedem Wettkampf dürfen vier Läufer starten. Wir haben uns eine sehr detaillierte Einsatzkonzeption erarbeitet, in dem schon fast jedes Rennen bestückt ist. Weil wir pro Alterskategorie nicht mehr als acht Starter melden dürfen, können wir nicht alle Rennen voll besetzen. Das hätte ich gern gemacht."

Andreas Schlütter: "Wir fokussieren uns auf die Teamwettbewerbe. Bei den Staffeln im Juniorenbereich waren wir im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. So ist die neue geschaffene Mixed-Staffel im U23-Bereich ein Highlight. Auch in den Einzelwettbewerben haben wir das Leistungsniveau, um die Medaillen mitzulaufen. Da ist es aber abhängig von der Tagesform."

Andreas Schlütter: "Nein, da muss ich mich auch überraschen lassen. Die Erfahrung zeigt, dass Schweden und Norwegen immer eine ganz starke Mannschaft am Start haben. Und auch die Russen darf man nicht vergessen. Dort wird schon im Juniorenbereich auf sehr hohem Level trainiert. Die Russen haben zudem ein sehr ausgeklügeltes Nachwuchssystem. Das sind die drei Hauptnationen."

Andreas Schlütter: "Wir haben die gleichen Probleme. Wir fischen alle aus dem gleichen Becken. Wir brauchen da clevere Konzepte. Die Nachwuchssituation hat sich verändert. Der DSV investiert extrem viel, aber die Nachwuchsarbeit ist vorwiegend Aufgabe der Landesverbände. Und da hat nicht jeder Landes-Skiverband ausreichend finanzielle Mittel. Außerdem fallen leider immer noch zu viele Wettkämpfe im Nachwuchs wegen Schneemangel aus. Wir versuchen, Kooperationen mit Österreich und der Schweiz einzugehen. Aber das ist oft mit einem erheblichen Reiseaufwand verbunden. Was die Trainersituation betrifft, gebe ich gebe Mark Kirchner vollkommen Recht. Hier müssen wir es gemeinsam schaffen, möglichst schnell gut ausgebildete Trainer nachzuziehen."

Was bedeutet es für den Langlauf-Nachwuchs, bei einer Heim-WM, also vor heimischen Fans, zu laufen?

Was sollte passieren, damit Sie bei der Abreise sagen können: Das war für uns eine gute WM?

Andreas Schlütter: "Wenn jeder das Feuer, den Spirit der JWM spürt, das Brennen für den Skilanglauf, dann wird es eine gute JWM. Ich will sehen, dass jeder für den Langlauf lebt und den nächsten Schritt macht. Wenn jeder mit einer Gänsehaut an die Tage in Oberwiesenthal zurückdenkt, haben wir alles richtig gemacht."