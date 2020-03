Die Langlauf-Trainer nominieren ihr Team für die Staffeln. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Besetzungen für die U20-Langlauf-Staffeln bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal steht. Frauen Chefcoach Manuel Schnurrer schickt Cindy Kammler, Lisa Lohmann, Amelie Hoffmann und Jessica Löschke in das 4 x 3,3 -Kilometer-Rennen am Freitag. Männer-Coach Lars Lehmann hat für das 4 x 5-Kilometer Rennen (ebenfalls Freitag) Jakob Milz, Anian Sossau, Jan Friedirch Dörks und Friedrich Moch nominiert.

Frauen: Schlussläuferin Löschke

Schnurrer gab dabei eher den älteren, erfahreneren Läuferinnen in seinem Team den Vorzug: "Habe mich für die vier entschieden, die das ganze Jahr in den kontinentalen Vergleichen ihre Leistung gebracht haben", erklärt der Coach. Zu den Einzelpositionen der Staffel sagte er: "Klassisch am Stärksten ist Cindy Kammler, daher wird sie starten. Auf zwei kommt Lisa Lohmann, auf dieser Position wird die Post abgehen. Dann läuft Amelie Hofmann und Jessica Löschke wird das Ganze dann hoffentlich erfolgreich nach Hause laufen." Erfolgreich wäre die Staffel aus Sicht von Schnurrer, wenn die Staffel "in die Top fünf reinkommt und lange um das Podest mitläuft."

Männer: Schussläufer Moch