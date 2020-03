Für Ebba Andersson ist es schon die zweite Goldmedaille dieser JWM. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Weltmeisterin wurde erneut die Schwedin Ebba Andersson. Die 22-Jährige Schwedin, die bereits im Rennen über zehn Kilometer triumphiert hatte, ließ sich den Erfolg nicht nehmen und lief ungefährdet zum Sieg. Moa Lundgren als Zweite und Emma Ribom auf Rang drei machten den schwedischen Dreifacherfolg perfekt. Für Andersson steht danach noch ein straffes Programm an. Nach der Siegerehrung fliegt sie weiter nach Norwegen. "Als nächstes geht es für mich an den Holmenkollen für die 30 Kilometer im Weltcup. Ich werde versuchen, mich so schnell wie möglich zu erholen", sagte sie nach dem Rennen.