Es sind die Weltmeisterschaften von Friedrich Moch. Nach Silber im Klassik-Wettkampf hat er im Massenstart der Langläufer ebenfalls den zweiten Platz belegt. Lange hatte er in Führung gelegen, bevor ihn der am Ende siegreiche Norweger Iver Tildheim Andersen überholte. "Ich hatte mir vor dem Rennen vorgenommen, irgendwann ne Attacke zu machen. Ich wollte das Rennen unbedingt gewinnen, aber mit dem zweiten Platz bin ich auch überglücklich", sagte Friedrich Moch nach dem Rennen. "Ich habe versucht, jede Sekunde zu genießen. Es war eine großartige Atmosphäre da draußen", ergänzte der firschgebackene Vizeweltmeister, der an der Strecke auch von seiner Familie unterstütz wurde.