Die deutschen Langläufer sind in der Mixed-Staffel auf Platz sieben gelaufen. Das Rennen der U23-Athleten hatte für das deutsche Team gar nicht gut begonnen: Startläuferin Antonia Fräbel, stürzte und verhedderte sich in einem Netz an der Strecke. Fräbel konnte die Lücke zur Spitzengruppe zwar verkleinern, aber nicht mehr schließen. "Wir haben das Beste daraus gemacht", sagte Fräbel nach dem Rennen.

Denn Janosch Brugger legte eine fulminante Aufholjagd hin. Fräbel hatte an Position sechs auf ihn übergeben. Bereits in der ersten Runde konnte Brugger sich auf Rang vier vorarbeiten, am Ende übergab er als Zweiter an Richard Leupold. Der Schwarzwälder optimistisch: "Ein Podium ist auf alle Fälle drin."

Norwegen wird Weltmeister - Rydzek bricht ein

Auf dem Podest: Die Staffeln aus Norwegen, Russland und Italien. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Richard Leupold musste zwar den Russen Denis Filimonov ziehen lassen, übergab aber als Dritter an Coletta Rydzek, knapp vor den Italienern. Die Oberstdorferin konnte lange mit Francesca Franchi mithalten, musste bei 17,5 Kilometern jedoch abreißen lassen. Rydzek, die in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, konnte auch die Attacken ihrer Verfolgerinnen nicht abwehren. Am Ende zogen noch die Läuferinnen aus Schweden, Frankreich und Amerika an ihr vorbei.