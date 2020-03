Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der Franzose Hugo Lapalus war gerade ins Ziel gekommen, als Vorletzter Starter im 15-Kilometer-Klassik-Rennen der U23-Langlauf-WM in Oberwiesenthal. Janosch Bruggers Enttäuschung war deutlich zu hören und zu sehen. Mehr als deutlich. Ein verzweifelter Blick in den Himmel, minutenlanges eher wenig erfolgreiches Verbergen des frustrierten Gesichtes hinter zwei dünnen Langlauflatten. Und schließlich am MDR-Mikrofon: "Der vierte Platz ist scheiße". Gerade noch hatte Brugger auf dem dritten Medaillenplatz gelegen, dann schnappte Lapalus ihm das Bronze um 4,5 Sekunden weg. Um winzige 4,5 Sekunden. Nach 15.000 Metern auf Ski fehlten rund 30 Meter zur Medaille.

Körperlich fit – aber Bremse im Kopf

Der Podestplatz hätte die Entschädigung für eine mehr als durchwachsene Saison sein können. Eine Saison, in der der Schwarzwälder zumeist auf Platzierungen zwischen Rang 40 und 60 landete - und damit weit entfernt von den eigenen Erwartungen. "Insgesamt waren die Wettkämpfe kacke", so die kurze und prägnante Einschätzung des Junioren-Sprint-Weltmeisters von 2017. In Saison eins nach seinem sensationellen ersten Weltcupsieg im Dezember 2018 in Lillehammer wollte sich Brugger in der erweiterten Weltspitze festsetzen. Die Vorbereitung im Sommer lief flüssig, die Trainings auch während der Saison waren gut, Brugger fühlte sich körperlich fit. "Doch in den Wettkämpfen konnte ich das nicht umsetzen. Und dann wollte ich es mit der Brechstange und blockierte komplett." Nach einem 55. Rang Mitte Januar in Nove Mesto zog er in Absprache mit seinen Trainern die Bremse - raus aus dem Weltcup. An alles andere denken, bloß nicht ans Langlaufen. Erste Enttäuschung nach dem 4. Platz Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

"Mal ein Bier getrunken und Bundesliga geschaut"

Während seine Teamkollegen beim Heimweltcup in Oberstdorf um Weltcuppunkte liefen, legte Brugger die Füße zur verordneten Zwangspause hoch. "In Oberstdorf zu fehlen, das war nicht schön. Aber die Erfahrung war wichtig. Es ging darum, den Kopf freizukriegen und neue Energie zu tanken." Mit zwei Kumpels "habe ich zusammengehockt, mal ein Bier getrunken, Bundesliga geschaut, was komplett anderes gemacht. Zum Glück haben die Bayern in der Zeit auch noch gewonnen", lacht der bekennende FC-Bayern-Fußballfan. Die Taktik ging auf, parallel zur Rückkehr der Bayern zu alter Dominanz löste sich auch bei Brugger die Bremse im Kopf.

Andreas Schlütter: "Brugger, wie ich ihn sehen will"

Er gewann bei seinem Comebackrennen Anfang Februar die deutsche Junioren-Meisterschaft, kam frisch und selbstbewusst zur Junioren-WM. Eine Entwicklung, die auch Andreas Schlütter, der sportliche Leiter der Skilangläufer beobachtet hat. Und so lobt Schlütter trotz der verpassten Medaille: "Ich habe heute den Janosch Brugger gesehen, wie ich ihn kenne und sehen will. Das war der Janosch, der leistungsfähig ist und der einen Weltcupsieg geholt hat."

Zeit für ein Happy End?