Christoph Klumpp: "Ja, das ist richtig. Einen richtigen Heimvorteil haben wir nicht. Heimvorteil würde bedeuten, dass man längere Zeit vorher auf der Schanze trainieren kann. Das war leider nicht möglich. Das lag an den Problemen mit dem Lift, aber auch am Wetter. Wir wollten in der vergangenen Woche noch einmal oben trainieren, das war aber leider nicht möglich. Aber wir sind jetzt in Oberstdorf und trainieren hier."