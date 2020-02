Die weltcuperfahrenen Antonia Fräbel und Janosch Brugger führen das deutsche Langlauf-Team bei der Nordischen Junioren- und U23-Weltmeisterschaft Anfang März in Oberwiesenthal an.

Wie der deutsche Ski-Verband am Montag (17.02.2020) bekannt gab, wurden 24 Langläuferinnen und Langläufer die Nachwuchs-Titelkämpfe im Erzgebirge nominiert. Neun U23-Starter und 15 U20-Starter sollen in den 13 Wettkämpfen an den Start gehen.



Antonia Fräbel aus Schmalkalden mit 30 Weltcupstarts und Junioren-WM-Silber im Sprint 2017 sowie der Schwarzwälder Junioren-Sprint-Weltmeister von 2017, Brugger, sind die erfahrensten Athleten im deutschen Aufgebot. Brugger reist sogar mit einem Weltcupsieg an, im dezember 2018 gewann der die 15-Kilometer-Verfolgung in Lillehammer. Mit dabei ist zudem die Junioren-WM-Bronze-Staffel aus dem Vorjahr Jakob Milz, Florian Knopf, Anian Sossau, Friedrich Moch.