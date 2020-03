Dass mit den deutschen Athleten in den Klassik-Rennen zu rechnen ist, zeigen die Silbermedaillen für Lisa Lohmann und Friedrich Moch in der U20-Kategorie am Montag. Heute heißen die Mitfavoriten Janosch Brugger, Richard Leupold und Antonia Fräbel. Brugger wurde vor vier Wochen deutscher Meister über 10 km klassisch, Fräbels beste Ergebnisse holte sie in Klassik-Rennen. Und Leupold dürfte nach dem bitteren Sturz im Sprint-Finale mit etwas Wut im Bauch an den Start gehen. Außerdem muss er nochmal gute Leistung zeigen, um am Samstag in der Mixed-Staffel dabei zu sein.

Brugger und Leupold - können sie sich am Dienstag belohnen? Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister