Bei den Kombinierern reist der Norweger Jens Luraas Oftebro mit viel Selbstvertrauen zur JWM: Bei seinem Heim-Weltcup in Trondheim wurde er Zweiter, am vergangenen Wochenende gelang ihm in Lahti Platz vier. Und auch die Österreicher zeigten im provisorischen Wettkampfsprung, dass sie mit der Schanze gut klarkommen: Johannes Lamparter und Manuel Einkemmer belegten hinter Oftebro die Plätze zwei und drei.

Auch bei den Frauen stehen die Chancen auf einen norwegischen Sieg gut: Marte Leinan Lund flog im provisorischen Wettkampfsprung am weitesten. Dass sie die gute Ausgangsposition auch in der Loipe verteidigen kann, hat sie in dieser Saison schon bewiesen. Im Januar feierte sie in Rena ihren ersten Continentaltcup-Sieg.