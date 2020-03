Ski Nordisch | Junioren-WM in Oberwiesenthal Kombinierer schielen nach ersten Medaillen bei JWM

Mit Steigerungspotenzial bei den Frauen und vorderen Platzierungen bei den Männern - so haben sich die deutschen Kombinierer im provisorischen Sprung am Dienstag präsentiert. Beim Wettkampf am Mittwoch könnte es die ersten Medaillen geben.

von Dirk Hofmeister, Oberwiesenthal