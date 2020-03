Ost-Duell in der ProA: Der Chemnitzer Terrell Harris zieht gegen Jenas Dontay Caruthers zum Korb. Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

In der 2. Bundesliga wurde die Saison dagegen bereits vorzeitig beendet. Das gab der Verband am Dienstag (17. März) in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor war bereits der Spielbetrieb für den 30. Spieltag der ProA sowie die Playoffs und Playdowns in der ProB ausgesetzt worden.Durch den vorzeitigen Saisonabbruch steht wohl ebenfalls fest, dass die Niners Chemnitz als souveräner Tabellenführer in der nächsten Saison eine Klasse höher spielen. Ob die Sachsen tatsächlich aufsteigen, hängt aber vom weiteren Ausgang in der BBL ab. Für Science City Jena hat der Saisonabbruch keinerlei Folgen.



Auch die Basketball-Bundesliga der Frauen hat ihren Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 komplett beendet. Dies gab die Liga bereits in der letzten Woche bekannt. Damit ist auch der Abstieg der Halle Lions besiegelt. Die Basketballerinnen aus Sachsen Anhalt standen vor dem Abbruch auf dem letzten Tabellenplatz und haben die Entscheidung des Verbandes bereits akzeptiert.