Für Badminton-Fans wird es ein echter Leckerbissen. Im thüringischen Ilmenau kommt es am Samstag (23. November 2024) zu einem echten Klassiker. Der SV GutsMuths Jena trifft auf die Rivalen von der HSG DHfK Leipzig - in einem spannenden Kellerduell, das in mehreren Matches entschieden wird.